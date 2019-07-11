Bolu'da kaçak sigara, içki ve uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a kaçak sigara ve içki taşındığı ihbarı üzerine D-100 Karayolu Dörtdivan ve Yeniçağa ilçeleri mevkilerinde 3 yolcu otobüsünü durdurdu.

Durdurulan otobüslerde yapılan aramalarda araçların çeşitli yerlerine gizlenmiş halde toplam 2 bin 10 paket kaçak sigara ve 9 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Ayrıca, ekiplerin Göynük ilçesinde bir otomobile yaptıkları operasyonda 15 gram esrarla yakalanan 1 şüpheli de gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Faruk Çidem