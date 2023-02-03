Bolu'da kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda 6 araç zincirleme kazaya karıştı: 5 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Yedigöller Dinlenme Tesisi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 AJN 771 plakalı tır, kar yağışıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak yolu kapattı. Ardından gelen 3 otomobil, tır ve şehirlerarası yolcu otobüsü de kazaya karıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler bir süre Yeniçağ gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirildi. Ulaşım, yolu kapatan tırın ve kazaya karışan diğer araçların kaldırılmasının ardından tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Enes Özkan

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