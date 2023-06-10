Bolu'da kontrolden çıkan otomobil bahçeye daldı: 1 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Mudurnu ilçesi Kaygana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaygana Mahallesi üzerinde seyreden Tuğçe Kaya idaresindeki 35 AVK 665 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, Kemal Küçükatalay ait evin bahçesine daldı. Bahçeye süratli şekilde girdiği iddia edilen otomobil, bahçede bulunan çam ağacına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kazada yaralanan Tuğçe Kaya'nın ilk müdahalesi yapıldı. İlk müdahalesi yapılan Kaya, daha sonra ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlhami Çetin - Enes Özkan

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