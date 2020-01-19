Bolu'da, köprüden uçan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü

Kaza, saat 00.30 sıralarında D-100 Karayolu Kuruçay mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu Ankara istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 14 AAP 967 plakalı otomobil kontrolden çıkarak 4 metre yükseklikteki Kuruçay Köprüsü'nden aşağı uçtu. Köprüden uçtuktan sonra alt geçidin istinat duvarına çarpan otomobil hurdaya döndü.
Sadıç ve Acar'ın cansız bedenleri, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından itfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönen otomobilden çıkarılarak İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.