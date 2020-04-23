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Bolu'da koronavirüsü yenen 5 kişi taburcu edildi

Bolu'da koronavirüsü yenen 5 kişi taburcu edildi
Bolu'da koronavirüsü yenen 5 kişi taburcu edildi

Bolu’da koronavirüs tedavileri tamamlanan 1’i sağlık personeli olmak üzere 5 kişi, alkışlar eşliğinde hastaneden taburcu edildi.

Bolu'da 1'i sağlık personeli olmak üzere 5 kişi, kuru öksürük ve yüksek ateş şikayeti ile Gerede Devlet Hastanesi ve İzzet Baysal Devlet Hastanesine başvurdu. Vatandaşların koronavirüs belirtileri taşıması nedeniyle test yapıldı. Yapılan testlerin pozitif çıkması üzerine 5 vatandaşın da tedavisine başlandı. Yaklaşık 14 gün süren tedavi sürecinin ardından 5 vatandaşa yapılan koronavirüs testleri negatif sonuç verdi. Virüsü yenen 5 vatandaş, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Taburcu olan vatandaşlar, sağlık çalışanlarına “İyi ki varsınız” diyerek teşekkür ettiler.

Erol Değirmenci - Faruk Çidem
 

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