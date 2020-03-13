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Bolu'da okulların tatili otogarda yoğunluk oluşturdu

Bolu'da okulların tatili otogarda yoğunluk oluşturdu
Bolu'da okulların tatili otogarda yoğunluk oluşturdu

Bolu’da korona virüs nedeniyle tedbir amaçlı okulların tatil edilmesiyle birlikte binlerce öğrenci memleketlerine gitmek için otogara akın etti.

Çin'de ortaya çıkan korona virüs salgınının ardından dün yapılan toplantıda okulların tatil edildiği açıklamasıyla birlikte, Bolu'da binlerce öğrenci memleketlerine gitmek için şehirlerarası otobüs terminaline akın etti. Şehir dışından Bolu'ya öğrenim görmek için gelen öğrenciler, dün akşam saatlerinde bavullarını hazırlayarak otobüs firmalarının şehir merkezinde bulunan şubelerine giderek bilet alabilmek için sıraya girdi.

Sınırlı sayıdaki seferler nedeniyle dün memleketlerine gidemeyen öğrenciler, bugün sabah saatlerinden itibaren otogarda yoğunluk oluşturdu. Otobüs firmaları tarafından ek seferlerin koyulmasıyla binlerce öğrenci tatil için memleketlerine gitti.

“Ek seferler devam ediyor”

Bir otobüs firması yetkilisi Hüseyin Güney, “Dün akşam saat 18.00 saatlerinde okulların kapanmasıyla birlikte bir yoğunluk oluştu. Çarşıdaki şubelerimizde personel sayılarımızı artırarak öğrencilerimizin taleplerine cevap vermek istedik. Akşam 18. 00 sıralarında başladı sabaha kadar devam etti. Gün boyunca da devam ediyor. Yaklaşık 42 tane ek sefer var. Talep oldukça devam ediyoruz. Hiçbir yolcuyu burada bırakmayacağız. Bizden giden yolcu sayısı şuana kadar 10 binin üzerinde. Gece saat 24.00'e kadar İzmir, Bursa, Ankara'ya ek seferler var. Araba sorunumuz yok. Kimse burada kalmaz” dedi.

Faruk Çidem

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