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Bolu'da orman yangını: Çok sayıda ekip müdahale ediyor

Bolu'da orman yangını: Çok sayıda ekip müdahale ediyor
Bolu'da orman yangını: Çok sayıda ekip müdahale ediyor

Bolu’nun Seben ilçesi Karca Kabak Yaylası mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda ekibin yangına müdahalesi sürüyor.

Bolu’da orman yangını: Çok sayıda ekip müdahale ediyor - Tıkla İzle

Yangın, Bolu'nun Seben ilçesi Karca Kabak Yaylası mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Köylülerinde kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştığı yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alanın büyük bir kısmına yayıldı. Zorlu arazi şartlarından dolayı suyu biten itfaiye ekiplerinin geri dönemediği bölgede arazözler ile su takviyesi yapılıyor. Yangına müdahale sürüyor.

Faruk Çidem

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