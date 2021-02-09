Bolu'da ruhsatsız ATM'ler mühürlendi

Bolu'da belediyenin belirlediği alana yapılmayan ATM'lerin kapatılması karar alındı. Bu kapsamda Büyük Camii Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan 2 ATM tespit edildi. Ruhsatlandırılma konusunda Bolu Belediyesi ile banka yetkilileri arasında yapılan yazışmaların sonuçsuz kalması üzerine, Başkan Özcan'ın talimatıyla ATM'ler zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

“Belediyenin hakkını korumaya çalışıyoruz”

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Tanju Özcan, “Burada bir iki banka dışında hiçbirinin ATM'si ruhsata ve projeye uygun değil; kaçak yapı hükmünde. Biz belediyenin hakkını korumaya çalışıyoruz. Bunların bedelini bankalardan almak istiyoruz. Bolu halkı 1 gün kredi kartını geciktirse faiz uyguluyorsunuz. Peki, ben Bolu halkının hakkı olan parayı sizden neden almayacağım? Sizin ne özelliğiniz var? Yasa bana bu konuda izin veriyor. Bu gelişmeden sonra Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'i aradım. Kendisine durumu izah ettim. Böyle bir işlem yapacağımı söyleyerek, Belediyeler Birliği'nin bu konudaki tavrını öğrenmek istiyorum dedim. Fatma Şahin, 'Bankaların birliği varsa belediyelerin de birliği var. Bu konuda haklısınız' dedi" diye konuştu.

“Bankayı değil vatandaşları cezalandırıyorlar”

ATM'lerin mühürlendiğini gören vatandaşlar ise, “Bence bankayı değil de vatandaşı cezalandırıyorlar. Benim yaşlı babam var, dedem var. Ben onun kartıyla gelip buradan para çekeceğim. Banka içeriden çektirmiyor. Nasıl çekeceğim? Bankayı değil vatandaşları cezalandırıyorlar” dedi

Faruk Çidem