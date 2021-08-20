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Bolu'da samanlık alevlere teslim oldu

Bolu'da samanlık alevlere teslim oldu
Bolu'da samanlık alevlere teslim oldu

Bolu’da evlerin bitişiğindeki samanlık alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bolu’da samanlık alevlere teslim oldu - Tıkla İzle

Yangın, saat 22.30 sıralarında Ovadüzü Mahallesi 309'uncu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahattin Gürel'e ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evlerin arasında kalan samanlıktan çıkan dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın samanlığın bitişiğindeki evlere sıçramadan itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında Gürel'e ait samanlık kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Faruk Çidem
 

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