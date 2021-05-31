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Bolu'da, tabiat parklarındaki nilüferleri koparanlara 160 bin lira ceza

Bolu'da, tabiat parklarındaki nilüferleri koparanlara 160 bin lira ceza
Bolu'da, tabiat parklarındaki nilüferleri koparanlara 160 bin lira ceza

Bolu’da turizmin gözde merkezlerinden Abant ve Gölcük Tabiat Parklarında nilüfer çiçeklerini koparanlara 160 bin liraya kadar para cezası verilecek.

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden olan Abant ve Gölcük Tabiat Parklarının içerisinde bulunan göllerde havaların da ısınmasıyla birlikte farklı renklerde nilüfer çiçekleri açmaya başladı.

Güzellikleriyle tatilcilerin ilgisini çeken nilüferler Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile parklardaki görevliler tarafından özenle korunuyor.


Biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmemesi için göllerdeki nilüferlerin koparılması halinde türüne ve miktarına bağlı olarak 20 bin liradan 160 bin liraya kadar idari para cezası uygulanıyor.

Faruk Çidem
 

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