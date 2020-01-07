Bolu'da TEM Otoyolu'nda kaza: 1 ölü

Kaza, saat 05.00 sıralarında TEM Otoyolu Dörtdivan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Murat Arslandoğan (55) idaresindeki 06 DM 4079 plakalı kamyon, önünde ilerleyen Mehmet Fırat (57) yönetimindeki 63 KN 730 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen kamyonda sıkışan sürücü Arslandoğan, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında Arslanoğlu'nun cesedini sıkıştığı kamyondan çıkardı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, Mustafa Arslandoğan'ın cesedi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

Faruk Çidem

