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Bolu'da temizlik işçisi yanına gelen kargayı elleriyle besledi

Bolu'da temizlik işçisi yanına gelen kargayı elleriyle besledi
Bolu'da temizlik işçisi yanına gelen kargayı elleriyle besledi

Bolu’da, belediye temizlik işçisini çöp topladığı sırada yanına gelen kargayı elleriyle beslemesi bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Bolu’da temizlik işçisi yanına gelen kargayı elleriyle besledi - Tıkla İzle

Bolu'da, belediyenin temizlik işleri müdürlüğünde çalışan bir işçinin Borazanlar mahallesi Hürriyet caddesinde temizlik yaptığı sırada yanına karga geldi. Karganın kendisinden kaçmadığını ve çevresinde dolaştığını gören temizlik işçisi yerden aldığı ekmek parçasıyla kargayı besledi.

Temizlik işçisinin kargayı elleriyle beslemesi bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyaya yüklenen video büyük ilgi gördü. Karga ile temizlik işçisinin videosunu kendi hesabından paylaşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Bu videoda sevgi var... Hesapsız ve şartsız, karşılıksız, temizlik işleri personelimizin tertemiz sevgisi var. Senin gibi biriyle çalıştığım için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Faruk Çidem
 

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