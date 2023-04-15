Bolu'da uygulama noktasında durdurulan sürücü: 'Emniyetin uyarılarını dikkate almıyorum, hız yapıyorum'

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde Anıtpark Kavşağı'nda sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler tarafından sürücülere, emniyet kemeri kontrolü, sigorta, muayene ve alkol testi yapıldı. Sürücülerin kurallara uyduğu görüldü. Öte yandan, polis ekipleri tarafından yaklaşan bayram öncesinde sürücülere hız yapmamaları, araç kullanırken telefon ile oynamamaları ve uzun yola çıkarken uykusuz çıkmamaları konularında uyarıda bulunuldu.

“Ben hız yapıyorum da ama yine de gerekli”

Ekiplerin uygulama yaptığı noktada durdurulan bir sürücü, “Bu tarz trafik uygulamaları gerekli. Ben hız yapıyorum da ama yine de gerekli. Emniyetin uyarılarını çok dikkate aldığımı söyleyemeyeceğim” dedi. Polis ekipleri ise sürücüye bayram tedbirleri çerçevesinde diğer sürücülerin can güvenliği konusunda daha dikkatli olması konusunda uyardı.

“Trafik denetlemelerini doğru buluyorum”

Kurallara uyduğunu belirten sürücü Ümit Gürcan, “Trafik denetlemelerini doğru buluyorum. İkazları dikkate alıyorum” ifadelerini kullandı.

Enes Özkan

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