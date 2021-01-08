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Bolu'da yakalanan firari cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Bolu'da yakalanan firari cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
Bolu'da yakalanan firari cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

İstanbul’da 4 yıl önce 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada cinayete karışanlar arasında bulunan ve hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilen Barbaros Aslıyüce (28), Bolu’da yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'un Pendik ilçesinde 4 yıl önce 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya karıştıktan sonra kaçan Barbaros Aslıyüce'nin Bolu'da olduğu tespit ederek çalışma başlattı.

İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hakkında 1 buçuk yıl önce 'Cinayet' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilen Aslıyüce'nin Bolu'da yaşadığı belirlenen evine operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin eve geldiğini görerek kaçmaya çalışan Aslıyüce yakalandı. Gözaltına alınan cinayet hükümlüsü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Faruk Çidem
 

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