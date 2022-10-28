Bolu'da yoğun sis etkili oluyor

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü Bolu'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Kent merkezi ve D-100 Karayolu'nda etkisini hissettiren yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, D-100 Karayolu Paşaköy, Yumrukaya ve Elmalık mevkilerinde güçlükle ilerledi. Ekipler, sisin yoğun olduğu bölgede sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı.

Faruk Çidem



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