Bolu'da yolcu otobüsünde kaçak sigara ve uyuşturucu yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara taşındığı ihbarı üzerine D-100 Karayolu Dörtdivan mevkiinde bulunan bir dinlenme tesisinde 2 yolcu otobüsünü durdurdu. Durdurulan otobüslerde yapılan aramalarda araçların çeşitli yerlerine gizlenmiş bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin aynı bölgede bulunan bir tırda yaptıkları aramada ise, 7 gram esrar yakalanan 1 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Faruk Çidem

