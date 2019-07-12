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Bolu'da yolcu otobüsünde kaçak sigara ve uyuşturucu yakalandı

Bolu'da yolcu otobüsünde kaçak sigara ve uyuşturucu yakalandı
Bolu'da yolcu otobüsünde kaçak sigara ve uyuşturucu yakalandı

Bolu’da jandarma ekiplerinin durdurdukları yolcu otobüsü ve tırda yaptıkları armalarda bin 440 paket kaçak sigara ve 7 gram esrar ele geçirildi. Olaylarla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara taşındığı ihbarı üzerine D-100 Karayolu Dörtdivan mevkiinde bulunan bir dinlenme tesisinde 2 yolcu otobüsünü durdurdu. Durdurulan otobüslerde yapılan aramalarda araçların çeşitli yerlerine gizlenmiş bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin aynı bölgede bulunan bir tırda yaptıkları aramada ise, 7 gram esrar yakalanan 1 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.  

Faruk Çidem
 

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