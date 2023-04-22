Bolu'da zincirleme trafik kazası, TEM Otoyolu trafiğe kapandı

Kaza, Bolu Dağı Tüneli çıkışı İstanbul istikameti TEM Otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FTU 135 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde beton bariyerlere çarptı. O esnada seyir halinde olan 3 araç duramayarak kazaya karıştı. Meydana gelen zincirleme kazada yaralanan olmazken araçlar kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, felç olan trafiği kontrol altına aldı. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla bir saat boyunca kapalı olan trafik tekrardan eski seyrine döndü.

Enes Özkan

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