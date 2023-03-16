Bolu'daki deprem anı kamerada

AFAD'ın verilerine göre merkez üssü Bolu olan 4,8 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü. Deprem anı iş yerlerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Bir telefon mağazasında kaydedilen görüntülerde, deprem sırasında reyondaki ürünlerin sallandığı görüldü. Diğer görüntüde ise sallantı yaşandığı, sürücü kursu önünde bulunan banklarda oturan vatandaşların panik yaşadığı anlar yer aldı.

Enes Özkan



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