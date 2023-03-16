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Bolu'daki deprem anı kamerada

Bolu'daki deprem anı kamerada
Bolu'daki deprem anı kamerada

Bolu'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bolu'daki deprem anı kamerada - Tıkla İzle

AFAD'ın verilerine göre merkez üssü Bolu olan 4,8 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü. Deprem anı iş yerlerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Bir telefon mağazasında kaydedilen görüntülerde, deprem sırasında reyondaki ürünlerin sallandığı görüldü. Diğer görüntüde ise sallantı yaşandığı, sürücü kursu önünde bulunan banklarda oturan vatandaşların panik yaşadığı anlar yer aldı.

Enes Özkan
 

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