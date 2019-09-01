Bolulu berber, Falcao videosuyla fenomen oldu

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde yaşayan ve 13 yıldır berberlik yaparak geçimini sağlayan Selçuk Uçar (43), Süper Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündemini meşgul eden Falcao ile ilgili video çekerek sosyal medya hesabında yayınladı. İlçede “Enişte” olarak bilinen Selçuk Uçar'ın, dublaj da yaparak sosyal medya hesabından yayınladığı Falcao videosu kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

İlk videosunu 10 sene önce oğluyla birlikteyken çektiğini söyleyen Uçar, “Mizahım çok kuvvetli. Köyde çocuğumla arabada otururken oğlum müzik açmıştı. Aklıma bir şey geldi. Müziği sonuna kadar açtım. Kış günü kafamda da bir şapka vardı. Dublaj yapacağım dedim. Bir dublaj yaptım. Sonra Kurtlar Vadisi yürüyüşü falan derken ilerledi. Zaten gittikçe profesyonelleşiyorsun. Patladı gitti. Falcao videosu çok izlendi. Falcao'dan daha önemli şeyler var gündemimizde. Mesala Luiz Gustavo meselesi. Fenerbahçe'ye gelmedi. Kolarov var. Bekliyoruz” dedi.

Uçar, videoları hobi olarak çektiğini ancak tiyatrocu olmak gibi bir hayalinin hiç olmadığını belirtti.

Yayınladığı videolarla ilçenin neşe kaynağı haline gelen Selçuk Uçar, esnaf arkadaşlarını tıraş yaptığı sırada da kısa videolar çekiyor. Uçar'ın arkadaşı olan ve ilçede kasaplık yapan Ramazan Coşkun, “Eniştemiz dört dörtlük insandır. Yeniçağa'nın gururudur. Eniştemiz neşe kaynağımız. Selçuk abimizin videolarını paylaşıyoruz. Yorum yapıyoruz. Güzel şeyler yapıyor. Güldürmesi 10 numaradır. Tıraş olurken bizi de video çeker” şeklinde konuştu.

Faruk Çidem

