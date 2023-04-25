Bolu'nun doğa harikası yaylası ziyaretçilerini ağırlıyor

Pürenli Yaylası, Mudurnu'ya bağlı Taşkesti beldesi Ortaköy sınırlarındaki bin 650 rakımda bulunuyor. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte rengarenk çiçeklerin açtığı Pürenli Yaylası, son yıllarda doğaseverlerin de uğrak noktalarından biri haline geldi. Doğayla iç içe, huzur dolu vakit geçirme fırsatı bulan doğaseverler ve kampçılar, Pürenli Yaylası'nda keyifli anlar yaşıyor.

Pürenli Yaylası'nın, Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı kadar güzel bir yer olduğunu ifade eden Ortaköy Muhtarı Hasan Öztürk, "Dört mevsim yaylacılık yaparız. Yazın baharda mayısın 15'inden sonra köylümüz bu yaylaya çıkar. Davarı, ineği, danası, kuzusuyla kar yağıncaya kadar burada kalırız. Kışın da 81 ilden, 900 ilçeden bütün misafirler bu Pürenli Yaylası'na gelir. Burada yaylacılık turizmi çok meşhurdur. Başka illerin ve ilçelerin yaylamıza müdahale etmesi söz konusu değildir. Mülkiyeti bizim köyümüze aittir. Haziran ve temmuz aylarında şenlikler yapacağız burada. Daha önceki senelerde de yapmış olduğumuz gibi bütün illerden, ilçelerden, köylerden misafirler gelerek, güzel bir şenlik yapılacak. Ayrıca 'Abant'tan sonra en güzel yer neresi?' diye bana sorsanız ben 'Pürenli Yaylası' derim" dedi.

"Bayıldık resmen"

Tatil amaçlı Karaman'dan Pürenli Yaylası'na gelen Bünyamin Öztürk, "Bolu bölgesine geldik. Mudurnu'yu gezdik yaylalara sevdiğimiz için yaylalara çıkalım dedik. Civarda görebileceğimiz nereler var diye yola çıktık. Yaylaları çok severim. En ulaşabileceğimiz yer olarak Pürenli Yaylası'nı gördük ve buraya çıktık. Bayıldık resmen. Yeni çiçekler açmış tabiat yeni canlanıyor" diye konuştu.

"Yeşillik, çiçekler, sümbüller arasında güzel bir tatil geçiriyoruz"

Çok güzel bir tatil geçirdiklerini söyleyen Zeliha Öztürk, "Biz aslında Bolu'da yaşamıştık ama bu kadar gezmemiştik. Karaman'ın bozkırından, hiçbir yeşillik olmayan bir doğanın içerisinden buralara geldik. Çok güzeldi. Yeşillik, çiçekler, sümbüller arasında güzel bir tatil geçiriyoruz. Herkese tavsiye etmeyiz çünkü çöplerle kirletiliyor. Buralar bakir yerler, bakir topraklar. Böyle de kalsın" şeklinde konuştu.

Neriman Beyza Öztürk ise bol bol çiçeklerle fotoğraf çekerek, Doğayı ve fotoğrafları, çiçekleri çok seviyorum. Onun için bol bol fotoğraf çekiyorum. Memlekete gidince arkadaşlarıma göstereceğim" dedi.

İlhami Çetin

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