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Bolu'nun Pamukkalesi' Akkayalar beyaz örtüyle kaplandı

Bolu'nun Pamukkalesi' Akkayalar beyaz örtüyle kaplandı
Bolu'nun Pamukkalesi' Akkayalar beyaz örtüyle kaplandı

Bolu’nun Pamukkale'si olarak bilinen Akkayalar Travertenleri kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

 Dondurucu soğukların etkili olduğu kentte metrelerce buz sarkıtlarının oluştuğu Akkayalar havadan görüntülendi.

Bolu kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve ‘Bolu'nun Pamukkalesi' olarak adlandırılan Akkayalar Travertenleri, geçtiğimiz hafta boyunca etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Yaz aylarında yeşil doğası ve mineral yönünden zengin sularıyla ilgi odağı haline gelen Akkayalar'da, dondurucu soğukların etkisiyle metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.
Akkayalar Travertenleri'nin karla kaplı yüzeyi ve oluşan buz sarkıtlarının havadan görüntüsü kartpostallık manzarayı ortaya çıkardı.

Faruk Çidem
 

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