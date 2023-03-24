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Boluspor Denizli'yi 90+2'de yıktı

Boluspor Denizli'yi 90+2'de yıktı
Boluspor Denizli'yi 90+2'de yıktı

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Denizlispor, sahasında karşılaştığı Boluspor’a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Gökhan'ın verdiği pasta ceza sahasının sol içinde topla buluşan Mustafa'nın şutunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
43. dakikada Gökhan'ın kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde Oğuz kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
73. dakikada Bülent'in sol çaprazdan içeri çevirdiği top takım arkadaşı Berk'in ayağına çarparak Ndlovu'nun önünde kaldı. Bu oyuncu düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
90. dakikada kaleciden dönen topla buluşan Gökhan Alsan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2

Stat: Atatürk
Hakemler: Çağdaş Altay, Murat Altan, Samet Özkül

Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Hakan Çinemre, Ömer Şişmanoğlu, Mayi (Bekir Turaç Böke dk. 75), Oğuz Yılmaz, Schwchlen, Gökan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu (Özer Özdemir dk. 78), Djedje
Yedekler: Ali Eren Yalçın, Abdulkadir Sünger, Asım Hamzaçebi, Okan Derici, Erdal Akdarı, Mehmet Eren, Berkan Gündem, Samet Emre Gündüz
Teknik Direktör: Giray Bulak

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Eray Ataseven, Safa Kınalı (Burak dk. 81 ?), Bregu, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Batuhan İşçiler (Bülent dk. 58), Kerem Paykoç, Abduraman Canlı (Gökhan dk. 81 ?), Melih Okutan (Berk dk. 58), Ndlovu (Balde dk. 85 ?)
Yedekler: Bartu Kulbilge, Muhammed Özkan, Mehmet Zahit, Alcantara, Erdem
Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer

Goller: Oğuz Yılmaz (dk. 43) (Denizlispor), Ndlovu (dk. 73), Gökhan (dk. 90) (Boluspor)
Sarı kartlar: Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Muhammet Özkal (Denizlispor), Abdurrahman, Onur (Boluspor)

Atilla Özer - Eren Elyesa Polat - Ömer Beyazoğlu

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