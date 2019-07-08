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Bomba sanıldı, öğrencilerin deney düzeneği çıktı

Bomba sanıldı, öğrencilerin deney düzeneği çıktı
Bomba sanıldı, öğrencilerin deney düzeneği çıktı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde işlek bir caddede üzerinde kablolar ve içinde sıvı bulunan şişeler polisi alarma geçirdi.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, çöpün yanına bırakılan bomba görünümlü düzeneğin bir lisede öğrenciler tarafından yıl içerisinde yapılan deney düzeneği olduğu ve temizlik sırasında çöpün yanına bırakıldığı ortaya çıktı. 

Edinilen bilgiye göre, Şehzadeler ilçesi 1. Anafartalar Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde çöp bidonunun yanında üzerinde kabloların bulunduğu ve yalıtımlı folyo ile sarılı düzeneği gören cadde üzerinde görevli trafik polisi durumu haber verdi. Trafik polisi tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Olası bir patlamaya karşı Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri de olay yerine sevk edildi. Ekipler tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, bazı vatandaşlar cep telefonları ile olayı görüntülemek için birbirleriyle yarıştı. Bazı vatandaşların ise kahvehaneden söyledikleri çayları içerek olayı izlemesi dikkat çekti. Ekiplerin vatandaşları uzaklaştırmasının ardından özel kıyafetler giyen bomba imha uzmanı, düzeneğin yanına gelerek incelemelerde bulundu. Bir tehlike olmadığının anlaşılması üzerine olay yeri inceleme ekipleri tarafından bomba görünümlü düzenek toplandı. 

Ekipler tarafından yapılan detaylı incelemelerin ardından bomba görünümlü düzeneğin bölgede bulunan bir lisede öğrenciler tarafından yıl içerisinde yapılan deneylerde kullanılan düzenek olduğu anlaşıldı. Lisenin yaz tatiline girmesi sonrası tadilat yapıldığı sırada okulun hizmetlileri tarafından deney düzeneğinin çöp bidonlarının yanına konulduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak bir öğretmen ve bir hizmetlinin ifadesi alındı.  

Aykut Yeniçağ - Ersan Erdoğan
 

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