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Bomba süsü verilmiş düzenek polisi alarma geçirdi

Bomba süsü verilmiş düzenek polisi alarma geçirdi
Bomba süsü verilmiş düzenek polisi alarma geçirdi

Sivas’ta bomba süsü verilen bir düzenek polisi alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Sivas'ın Yeşilyurt mahallesi 50.Oba sokakta meydana geldi. Boş arazi içerisinde bomba süsü verilmiş düzeneği fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler dinamit lokumları gibi birbirine sarılı parçalar ve patlatma mekanizması gibi kablo düzeneğini görünce olay yerine uzman ekip istedi. Olay yerine gelen bomba uzmanı düzeneğin sahte olduğunu anlayınca herkes rahat bir nefes aldı. Düzeneğin kim yada kimler tarafından ne amaçla hazırlandığı araştırılıyor. 

Onur Erden 

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