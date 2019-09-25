İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bombalı saldırıda zarar gören araçlar kaldırıldı

Bombalı saldırıda zarar gören araçlar kaldırıldı
Bombalı saldırıda zarar gören araçlar kaldırıldı

Adana’da polis servis otobüsünün geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırının ardından olay yerinde temizlik çalışmaları başladı. Saldırıda zarar gören araçlar çekici ile kaldırıldı.

Sabah 07.20 sıralarında Yüreğir ilçesinde polis servis otobüsünün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda biri polis 5 kişi yaralandı.

Olayın ardından polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak saldırının olduğu yerde inceleme başlattı. Patlama nedeniyle çevredeki iş yerlerinin camları kırıldı. Olay yerinde temizlik çalışması sürerken, patlama nedeniyle hasar gören servis aracıyla diğer otomobil ve motosikletler çekici ile kaldırıldı.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay - Rüşan Anıl Atar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.