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Bombardımandan kaçan Suriyeliler mezarlıkta yaşıyor

Bombardımandan kaçan Suriyeliler mezarlıkta yaşıyor
Bombardımandan kaçan Suriyeliler mezarlıkta yaşıyor

İdlib’de Esad rejiminin uçakları tarafından gerçekleştirilen hava saldırıları nedeniyle bazı siviller Sarmada kasabasındaki mezarlıkta yaşıyor.

Güvenli bölgelerde çadır kuran sivillerin yanı sıra kalacak yer bulamayan siviller farklı yollara başvuruyor. Bombardımanda evlerini kaybetmelerinin ardından kendilerine kalacak yer arayan ailelerin bazıları mezarlıklarda yaşamaya çalışıyor.

Bombardımandan kaçan 65 aile, 175 çocuk, 77 kadın olmak üzere 300 sivil İdlib'in yakınmalarında Sarmada kasabasında bulunan mezarlıkta hayatta kalmaya çalışıyor. Cami avlusuna yerleşen aileler, geceleri camide geçiriyor. Evinden ayrılmak zorunda kalan bir anne, “Kaçtık, hayatını kaybedenlerin yanında oturuyoruz, biz de ölü gibiyiz” dedi.

Abu Mucahit El Halebi


 

 

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