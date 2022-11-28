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Borçka Karagöl'e mevsimin ilk karı yağdı

Borçka Karagöl'e mevsimin ilk karı yağdı
Borçka Karagöl'e mevsimin ilk karı yağdı

 Artvin’in Borçka ilçesinde bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Karagöl beyaza büründü.

Artvin'de her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Borçka ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharın ardından şimdi beyaza büründü. Kente etkili olan soğuk hava, Karagöl ve yüksek kesimlerde kar olarak etkili oldu. Mevsimin ilk kar yağışı Kasım ayının sonunda yağarken, beyaza bürünen Karagöl objektiflere yansıdı. Karagöl'ün İlkbahar, yaz, sonbahar gibi kış aylarında da oluşturduğu muhteşem görüntüler yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

Osman Emre Ergün
 

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