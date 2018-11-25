Borçla açtığı iş yeri bir gecede soyuldu

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. Ahmet İstek isimli bir vatandaşın çevresinden borç alarak açtığı köy ürünlerini sattığı iş yeri, önceki gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından soyuldu. Sabah iş yerine gelen İstek, kapının açık olduğunu görünce iş yerine girdi. İş yerindeki bütün malzemelerin çalındığını gören Ahmet İstek, durumu polis haber verdi. Olay yerine gelen polisler, zanlıların yakalanması için iş yeri içinde ve çevrede inceleme yaptı.

Borçla aldığı malzemeler çalınınca iş yerini kapatmak zorunda kaldı

Borç para alarak açtığı iş yerindeki bütün eşyaları çalındığı için dükkanını kapatmak zorunda kalan Ahmet İstek, çocuklarının rızkını çalanların en kısa zamanda yakalanmasını istedi.

Hırsızların en kısa zamanda bulunmasını isteyen Ahmet İstek, “İş yerimi açmak için geldiğimde soyulduğunu gördüm. Burada zaten organik köy ürünleri satıyordum. Polisler zanlıları yakalamak için iş yerimde 2 saat çalışma yaptı, mağduriyetimizi polise de anlattık. Yaklaşık 8 aydır borçla açtığımız bir iş yeri ve burada çocuklarımızın geçimini sağlamaktan başka herhangi bir amacımız yoktu. Bizim rızk kapımızdı. Benim yaklaşık olarak 10 bin lira gibi bir mağduriyetim var. Zaten borçla aldığımız ürünlerin bir defada bu şekilde soyulması, çalınıp götürülmesi benim artık iş yerini kapatmam gibi bir duruma da yol açtı. Temennimiz bu tür mağduriyetlere yol açan zanlıların emniyet yetkilileri tarafından bir an önce bulunup gereken cezanın verilmesidir. Bizim ürünlerimiz doğal, organik köy ürünleriydi. Tereyağı, sade yağ, köy peyniri, karakovan balı, süzme ballar, çiçek balları, pekmez çeşitleri, olan ürünlerimiz bunlardı. Ürünlerimizin hemen hemen tümü de çalınmış durumda” diye konuştu.

Şinasi İnan

