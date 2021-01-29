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Borçlu olduğu kadına çantasını kaptırdı

Borçlu olduğu kadına çantasını kaptırdı
Borçlu olduğu kadına çantasını kaptırdı

Kahramanmaraş’ta bir kadın, kendisine olan borcunu ödemeyen adamın çantasını gasp etti. O anlar kameraya yansıdı.

Borçlu olduğu kadına çantasını kaptırdı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndemeydana geldi. İddiaya göre, borçlu olduğu kadınla sokakta karşılaşan bir adam tartışmaya başladı.

Tartışma sonrası borcunu isteyen kadın, adamın elindeki çantayı almak istedi. O sırada çevredeki vatandaşlar ise adamın, kadının çantasını gasp ettiği düşüncesiyle müdahale etmeye başladı. Boğuşmanın ardından kadına, parasını yarın vereceğini ve çantasının kendisine ait olduğunu söyleyen adam elindeki çantayı kadına kaptırdı.
Olayın akıbeti bilinmezken, yaşananlar ise cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi.

Halil Ulubey

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