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Bordeaux 1-3 Galatasaray (Maç sonucu)

Bordeaux 1-3 Galatasaray (Maç sonucu)
Bordeaux 1-3 Galatasaray (Maç sonucu)

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonunun üçüncü hazırlık maçında Avusturya'nın Innsbruck kentindeki Tivoli-Neu Stadı'nda Bordeaux'yu 3-1 mağlup ederek galibiyete uzandı.

Mücadele hızlı başlayan Galatasaray'da 6. dakikada Ömer Bayram'ın güzel ortasında ön direkte boşa çıkıp kaleye arkasını dönerek topuğuyla yaptığı vuruşla Babel, takımını 1-0 öne geçirdi. Baskısını sürdüren sarı-kırmızılılar, 45. dakikada skoru 2-0 yaptı. İlk yarının bitmesine saniyeler kala rakip kaleci Kostil topu eliyle oyuna sokmak isterken meşin yuvarlağı adeta Adem Büyük'e bıraktı. Tecrübeli oyuncunun hızlı verdiği pasta Atalay Babacan da durumu 2-0'a getiren golü attı ve ilk 45 dakika bu skorla sona erdi. 65. dakikada Adem'in ceza sahası dışından yaptığı düzgün vuruşla Galatasaray, rakibi karşısında 3-0'ı buldu. 72. dakikada ise Bordeaux adına Samuel Kalu, attığı kafa golüyle durumu 3-1'e getirdi. 

Müsabakanın geri kalan bölümünde başka gol olmayınca Cimbom, sahadan 3-1 üstün ayrılan taraf oldu.  

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