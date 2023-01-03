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Börekçiden hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Börekçiden hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Börekçiden hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir börekçiden bir miktar para çalan hırsız, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Börekçiden hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Olay, dün gece 04.30 sıralarında istiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Henüz kimliği belirlenemeyen hırsız, cadde üzerinde bulunan Mirza Yalçın'a ait Sarıyer Börekçisi adlı işletmeyi gözüne kestirdi. İş yerinin penceresini kırarak içeriye giren hırsız, kasada bulunan bir miktar parayı çalarak iş yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Geylani Topaloğlu

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