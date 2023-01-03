Börekçiden hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Olay, dün gece 04.30 sıralarında istiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Henüz kimliği belirlenemeyen hırsız, cadde üzerinde bulunan Mirza Yalçın'a ait Sarıyer Börekçisi adlı işletmeyi gözüne kestirdi. İş yerinin penceresini kırarak içeriye giren hırsız, kasada bulunan bir miktar parayı çalarak iş yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Geylani Topaloğlu

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