İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boris Johnson iyileşiyor

Boris Johnson iyileşiyor
Boris Johnson iyileşiyor

Kuzey İrlanda Devlet Bakanı Brandon Lewis, Boris Johnson’un sağlık durumunun iyi olduğunu ve yakın zamanda işinin başına döneceğine inandığını söyledi.

Kuzey İrlanda Devlet Bakanı Brandon Lewis, geçtiğimiz haftalarda korona virüs teşhisi ile yoğun bakıma alınan ve durumunun iyileşmesi üzerine önce yoğun bakımdan ardından da hastaneden taburcu edilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un yakın zamanda işinin başına döneceğini söyledi. Lewis, “Johnson şu anda iyi. Uzmanların ve doktorların tavsiyelerine uyuyor. Görevinin başına yeniden döneceği günü sabırsızlıkla bekliyorum ve bunun da yakın zamanda olacağına inanıyorum” dedi.

İngiltere'de Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un 27 Mart'ta testleri pozitif çıkmıştı. Belirtileri devam eden Johnson 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün de yoğun bakıma alınmıştı. Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen ve 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılan Johnson, 12 Nisan'da da hastaneden taburcu edilmişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.