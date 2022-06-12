Boris Nemtsov Cesaret Ödülü'nün sahibi Zelenskiy oldu

Rusya'da 2015 yılında öldürülen muhalif politikacı Boris Nemtsov anısına kızı Zhanna Nemtsov tarafından kurulan Özgürlük için Boris Nemtsov Vakfı bu yılki ödülün sahibinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy olduğunu açıkladı. Vakıf tarafından yapılan açıklamada, “Adaylar arasında Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, Ukraynalı rock grubu Okean Elzy'nin lideri Sviatoslav Vakarchuk, savaşta gönüllü sağlık görevlisi biriminin kurucusu Yuliia Paievska (Taira), Devlet Başkanı Danışmanı Oleksiy Arestovych vardı. Vakıf kurucuları ve Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yapılan oylama sonuçlarına göre 2022 Boris Nemtsov Cesaret Ödülü'nü kazanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy oldu” denildi.