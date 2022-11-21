Bornova'da sel suları bir otomobili böyle sürükledi

İzmir'in bazı ilçelerinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle yer yer su birikintileri meydana geldi. Kentin farklı ilçelerinde cadde ve sokaklar, kısa sürede etkili olan sağanak ile göle döndü. Bornova ilçesinde kanalizasyonlarda taşma meydana geldi, iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Yine benzer görüntüler

Geçtiğimiz Ağustos ayında sağanak yağışın etkisiyle su birikintilerinin olduğu Bornova Pınarbaşı'nda yine iş yerlerini su bastı. Dakikalar içerisinde iş yerlerinin içi suyla dolan esnaf, suyu tahliye etmekle uğraşırken, sokakta park halindeki bir otomobil de sürüklenerek öndeki bir araca çarptı. Otomobilin sürüklendiği ve iş yerlerinin suyla dolduğu anlar, iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Ali İhsan Çiftçi - Ali Gözeten

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