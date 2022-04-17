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Borodyanka'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Borodyanka'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Borodyanka'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Ukrayna’nın Borodyanka şehrinde Rus saldırıları sonucunda yıkılan binalarda göçük altında kalan sivillerin cansız bedenleri çıkarılmaya devam ederken, Ukrayna Acil Durumlar Servisi çalışmaların başından bu yana 41 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Borodyanka’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor - Tıkla İzle

Rusya-Ukrayna savaşı 53. gününde sürerken, Rus ordusunun saldırıları sonucunda yıkılan binaların altında kalarak hayatını kaybeden sivillerin cansız bedenleri çıkarılmaya devam ediyor.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, “Borodyanka şehrinde bombardıman sonucunda yıkılan 2 adet çok katlı binanın enkazında çalışmalar sürdürülürken, göçük altında kalan 1 vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

6 Nisan'dan itibaren yıkılan 7 adet çok katlı binadan 5 tanesinin enkaz kaldırma çalışmaları tamamen sonuçlandırıldı. Çalışmaların başından bu yana 41 kişinin cansız bedenine ulaşıldı” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Çernihiv şehrinde yapılan arama kurtarma çalışmaları hakkında, “9 katlı bir bina ile Çernihiv Eğitim ve Spor Merkezi'nin enkazında yapılan çalışmalar sürüyor ve personel olay yerinde görevine devam ediyor” sözlerini kullandı.

Çernihiv Valisi Viacheslav Chaus ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırıları sonucunda hayatını kaybedenler için halkı 1 dakikalık saygı duruşuna davet ederek, 17 Nisan'da şehirde çalışmaya başlayan ve ilaç temin etmeye hazır hale gelen eczanelerin listesini yayınladı.

Bekir Keskin
 

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