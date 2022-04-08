Borodyanka'da babayla kızının yıkılan köprüden eve dönüş yolculuğu

Rusya-Ukrayna savaşında 44. güne girildi. Rus askerlerinin Kiev bölgesine bağlı Borodyanka'dan çekilmesiyle bazı siviller evlerine dönmeye başladı.

Ancak Borodyanka'ya gelen tüm köprüler Rusların başkent Kiev'e ilerlemesini engellemek için yıkılmış durumda.

Bölgeye sadece bir yoldan ulaşım sağlanırken, evlerine dönmek isteyenleri zorlu bir yolculuk bekliyor. Bölgede yıkılan bir köprüden geçmek isteyen bisikletli bir baba ve kızı, güçlükle ilerleyebildi.

Moloz yığınlarının arasından eve dönüş yolculuğu, yaşanan yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

Volkan Kayalar - İsmail Coşkun



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