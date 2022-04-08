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Borodyanka'da enkaz çalışmalarında 26 kişinin cesedine ulaşıldı

Borodyanka'da enkaz çalışmalarında 26 kişinin cesedine ulaşıldı
Borodyanka'da enkaz çalışmalarında 26 kişinin cesedine ulaşıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev’in kuzeyinde bulunan Borodyanka kentinde Rus güçlerinin çekilmesinin ardından bölgede başlatılan çalışmalar sırasında 26 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Borodyanka'da enkaz çalışmalarında 26 kişinin cesedine ulaşıldı - Foto Galeri
Borodyanka'da enkaz çalışmalarında 26 kişinin cesedine ulaşıldı - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rus güçlerinden temizlenen bölgelerde savaşın izleri görülmeye devam ediyor. Kiev'in kuzeyinde bulunan Borodyanka kentinde de birçok bina tamamen yıkılırken, çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Kentte Rus güçlerinin bölgeden çekilmesiyle enkaz kaldırma ve arama çalışmaları başlatılmasının ardından 26 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Borodyanka'da ailesini kaybeden Ukraynalı bir kadın, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında yaşadığı şaşkınlığı ifade ederek, “Aklım almıyor. Beni çimdikleyip rüyadan uyandırmalarını istiyorum. Aklım gerçekten almıyor bu yaşadıklarımızı. Çalıştığım, birlikte yaşadığım insanlar. Babamı akşam aldılar. Burada yaşadığım için hepsi bildiğim, tanıdığım insanlardı. Onların hepsi bu evin sığınağındaydı” dedi.

Volkan Kayalar - İsmail Coşkun
 

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