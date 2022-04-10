Borodyanka'da müzisyen yıkılan binaların önünde bandura çaldı

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Ukrayna'nın birçok bölgesi büyük hasar aldı. Sadece askeri noktalar değil birçok sivil yerleşim alanı da harabeye döndü.

Birçok yapının yıkıldığı ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Borodyanka bölgesinde Rusya'nın çekilmesinin ardından arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

Ekiplerin çalışmaları esnasında bölgeye gelen kadın müzisyen, yaşanan yıkıma dikkat çekmek için harabeye dönen bir binanın önünde bandura çaldı.

Volkan Kayalar - İsmail Coşkun

