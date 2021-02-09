Borrell, AB liderlerine Rusya'ya karşı yaptırım önerisinde bulunacak

AB ve Rusya arasındaki tansiyon yükselmeye devam ediyor. Avrupa Parlamentosu'nda (AP) konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, çok fazla eleştirilen Rusya ziyaretinin ardından AB'nin Rusya'ya yaptırım uygulamasını teklif etti.

"Rus hükümeti otoriter bir yolda ilerliyor”

Borrell, "Rus hükümeti otoriter bir yolda ilerliyor ve Navalny meselesinde acımasız davranıyor. Yaptırımları önceden planlamak iyi olur. İnisiyatif hakkımı kullanarak dezenformasyon ve siber saldırılara karşı mücadele için yaptırım önerilerinde bulunacağım" dedi.

“Üye devletler karar verecek”

Rusya konusunu 22 Şubat'ta Avrupa Birliği Konseyi'nde Mart ayında da Dış İlişkiler Konseyi'nde konuşacağını belirten Borrell, "Bu görüşmeler ileriye dönük yol konusunda rehberlik edecek ve bir sonraki adımları üye devletler karar verecek. Bu kararlar kapsamında yaptırımlar olabilir. Yaptırımları önceden planlamak iyi olur. Yüksek temsilcinin sahip olduğu inisiyatif hakkımı kullanarak somut öneriler sunacağım" dedi.

Zorluklara rağmen, AB'nin çıkarları olduğunda Rusya ile resmi bir ilişkiyi sürdürmenin önemini vurgulayan Borrell, her şeyden önce Rus toplumu ile temas halinde kalmanın gerekli olduğunu savundu.

"Rusya bizi bölmeye çalıştı"

Borrell, "Rusya bizi bölmeye çalıştı, ancak ne Ukrayna konusunda ne de insan hakları konularında başarılı olamadılar. Ziyaretim sırasında hedeflerinden biri buydu, ama onların tuzağına düşmemeliyiz" dedi.

AP'den 70 milletvekili Borrell'in istifasını istedi

Borrell, Rusya'da 3,5 yıl hapse mahkum edilen Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin cezaevine gönderilmesinden birkaç gün sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u ziyaret ederek, Navalny'nin serbest bırakılmasını talep etmişti.

Görüşme sırasında Navalny yanlısı mitinglere katıldıkları için Almanya, Polonya ve İsveç'ten üç diplomatı sınır dışı edilmişti. Borrell'in Lavrov ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında sınır dışı edilen diplomatlar hakkında tepki vermemesi eleştirilerin odağı olmuştu.

Borrell ise, sınır dışı edilen diplomatları Lavrov ile yaptığı toplantıdan sonra öğrendiğini açıklayarak, "Ben üç diplomatın sınır dışı edildiğini sosyal medyadan öğrendim" demişti.

Melike Yazır