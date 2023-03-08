Borrell: 'Barışı kazanmak için savaşı kazanmak gerek''

İsveç'in başkenti Stockholm'de Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları gayriresmi olarak bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB'nin Ukrayna'ya yardıma devam edeceğini, bunun için üç önemli konuyu AB üye ülkelerinin Savunma Bakanlarına öneri olarak sunduğunu belirtti. Ağırlıklı olarak Ukrayna'ya desteğin görüşüldüğü bir toplantı olduğunu söyleyen Borrell, "AB Ukrayna'ya destek vermeye devam ediyor. Şu ana kadar 10 bin Ukraynalı asker AB misyonları tarafından eğitildi. 30 bin Ukrayna askerini daha eğitmeyi hedefliyoruz. AB üye ülkeleri sonuçlardan son derece memnun. Bu eğitimler Ukrayna'ya olan desteğin bir kanıtıdır. Barışı kazanmak için savaşı kazanmak gerek'' dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin silah ihtiyacı çağrısına vurgu yapan Borrell toplantıda Ukrayna'ya yardımlara ilişkin olarak üç ana öneride bulunduğunu ifade etti. İlk olarak yeni bir yardım paketi ile mühimmat yardımı yapılması ve bunun için 1 milyar euroluk bir bütçenin oluşturulmasını önerdiğini bildiren Borrell, ikinci öneri olarak da Avrupa Savunma Ajansı üzerinden AB üye ülkelerinin Ukrayna'ya yönelik yardımlarının koordine edilmesini önerdiğini belirtti. Borrell, bu yaklaşımın Ajansın varlık amacına uygun bir adım olacağını söyleyerek, Ajansın koordine edeceği yardımlar için de ayrıca 1 milyar euroluk bir bütçenin öngörüldüğünü ancak bunu AB liderlerinin karara bağlayacağını belirtti. Son olarak AB'nin kendi ordularının savunma kapasitesinin garanti altına alınması için gereken sanayi üretimi düzeyine ulaşılması gerektiğini belirten Borrell, "Ne yazık ki bu gerçeği savaş halinde anlamak zorunda kalındık'' dedi.

“Gerçek ne olursa olsun korkmuyorum”

Kuzey Akım doğal gaz boru hattına yapılan saldırıyı Ukraynalıların yaptığı yönündeki haberlere ilişkin görüşü sorulan Borrell, "Gerçek ne olursa olsun korkmuyorum. Bu konuda açıklama yapamam yeterli bilgim yok. Almanya ve Danimarka'da soruşturmalar devam ediyor. Bu saldırının sabotaj olduğu belli. Ama önemli olan bu hatlarımızın güvenliğini sağlamaktır. Bu yarın elektrik ya da fiber optik kablolarımızın başına gelebilir. Bu güvenliği sağlamak zorundayız. Bunu NATO ile koordinasyon halinde yürüteceğiz'' dedi.

Mustafa Ulusoy



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