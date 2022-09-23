Borrell: 'Putin Ukrayna'yı yok etmek istiyor ve askeri olarak başarılı olamıyor''

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşma sonrasında basın toplantısı düzenledi. Borrell, “Tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bir daimi üyesi, uluslararası kurallara dayalı düzenin en temel direği olan Birleşmiş Milletler Sözleşmesini ihlal ediyor” dedi.

Rusya tarafındaki son gelişmeleri sorumsuz ve alaycı olarak niteleyen Borrell, “Bu, Ukrayna'ya verilen kararlı desteği baltalamaya yönelik sorumsuz ve alaycı bir girişimdir. (Vladimir Putin) O, Birleşmiş Milletler'in değerlerine hiç aldırış etmediğini gösterdi. Başkan Putin, Birleşmiş Milletler'in ve bu Konseyin değerlerine tam bir kayıtsızlık göstererek hareket ediyor. Dünya toplumu birlik olmalı, bunu reddetmeli, barış ve ilerleme için çalışmalı. Şimdi Başkan Putin, bu kısmi seferberlik yoluyla savaşın maliyetini Rus nüfusuna doğru daha da genişletmek istiyor. Bir şey açık, Putin Ukrayna'yı yok etmek istiyor ve askeri olarak başarılı olamıyor'' ifadelerini kullandı.

Önemli satır başları

“Her gün Rus birliklerinin işlediği vahşeti öğreniyoruz”



“Ukrayna Başsavcılığına yardımcı oluyoruz”



"Rusya, barış ve güvenliği tehlikeye atıyor''





Mustafa Ulusoy

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