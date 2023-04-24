Borsa bayram sonrasına artışla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0.45 artışla 5.034,84 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0.55 ve holding endeksi yüzde 0.38 artış kaydetti.

Menkul kıymetlerin piyasa değeri 7,15 trilyon liraya ulaştı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre 31 Mart itibariyle 6,90 trilyon lira olan kayden saklanan menkul kıymetlerin piyasa değeri 21 Nisan'da 7,15 trilyon liraya yükseldi. Bu dönemde toplam hesap sayısı 62,7 milyon yatırımcı sayısı ise 30,55 milyon olarak gerçekleşti.

Pay senedi yatırımcısı arttı

Aynı tarihten itibaren pay senedi piyasasında yatırımcı sayısı ve portföy değerinde artış göze çarptı. Pay senedi yatırımcı sayısı 21 Nisan itibariyle 4,78 milyona yükselirken portföy değeri 5,66 trilyon liraya ulaştı. Pay senedi yatırımcısı geçen ay 4,25 milyon olarak gerçekleşmişti.

Ali Canberk Özbuğutu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.