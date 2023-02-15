Borsa beş günlük aranın ardından yüzde 5,86'lık artışla açıldı

Deprem nedeniyle oluşan kayıpların artması sebebiyle 5 iş günü kapatılan Borsa alınan tedbirlerle bugün açıldı. BIST 100 Endeksi, yüzde 5,86 kazançla güne 4.769 puandan başladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Borsa İstanbul'da yaşanan yüksek volatilite sonrasında, küçük yatırımcının da korunması amacıyla depremin üçüncü günü 5 iş günü boyunca kapatılmıştı.

SPK geri alımlarda genel kurul şartını kaldırdı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) dün bir dizi tedbir açıkladı. SPK, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların, genel kurul kararı aranmaksızın, yönetim kurulu kararı ile geri alım programı başlatabileceğine karar verdi. Ayrıca Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin hisse geri alımlarında ve dağıtılmış kar paylarında vergi tevkifatı oranlarının sıfırlandı.

Borsa İstanbul'dan bir dizi tedbir

Borsa İstanbul, piyasaların açılışı ile birlikte piyasa işleyiş esaslarında yapılacak değişiklikleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı.

Değişiklikler kapsamında, VİOP ve Pay Piyasası seans sonu saatlerinin uyumlaştırılması amacı ile VİOP'ta işlem gören tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin seans sonu zamanı 5 dakika kısaltılarak tam iş günlerinde 18.10, yarım işgünlerinde 12.40 olarak belirlenecek.

VİOP'ta Pay ve Endeks Türev Pazarlarında yer alan sözleşmelerdeki bekleyen İptale Kadar Geçerli (İKG) ve Tarihli (TAR) emirlerin Borsa tarafından iptal edileceği belirtilen duyuruda; "Pay Piyasasında emir işlem oranının 15:1'den 5:1'e düşürülmesine, Pay Piyasasında emir işlem oranı eşik değer aşım ücreti 0,03 kuruştan 0,25 kuruşa yükseltilmesine, Pay Piyasasında Emir İptali, Fiyat Kötüleştirme ve Miktar Azaltımı (İAK) ücret kalemlerinin yüzde 20 artırılamasına ve VİOP'ta yüz binde 1 (0,00001) olarak uygulanan iradi emir iptal ücreti oranının da yüzde 20 artırılarak yüz binde 1,2 (0,000012) olarak belirlenmesine karar verildi" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre Ocak 2023 itibarıyla depremin etkilediği 10 ilde 381 bin 383 borsa yatırımcısı bulunuyor.

Ali Canberk Özbuğutu

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