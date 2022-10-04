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Borsa mağdurundan suç duyurusu: 'Bankalar yatırımcılara ters takla attırdı'

Borsa mağdurundan suç duyurusu: 'Bankalar yatırımcılara ters takla attırdı'
Borsa mağdurundan suç duyurusu: 'Bankalar yatırımcılara ters takla attırdı'

Borsa’daki manipülatif işlemler nedeniyle maddi zarara uğrayan yatırımcı Cem Gümüş, savcılığa suç duyurusunda bulundu. “Benim gibi binlerce insan var” diyen Gümüş, “Bankalar yatırımcılara ters takla attırdı. Biz bugün borsamıza, ülkemizdeki bankalara güvenemeyeceksek hangi yatırım fonuna güveneceğiz?” dedi.

Borsa mağdurundan suç duyurusu: 'Bankalar yatırımcılara ters takla attırdı' - Tıkla İzle

İstanbul'da yaşayan 37 yaşındaki Cem Gümüş, banka aracılığıyla Borsa'dan hisse senedi aldı. Aynı gün hisse senetleri yüzde 10 değer kaybetmeye başladı ve bu hisse senetlerinin satışına izin verilmedi. Ertesi sabah da değer kaybeden hisse senetlerinin toplamda yüzde 30 değer kaybetmesinin ardından 25 bin TL zararı olduğunu belirten Gümüş, savcılığın kapısını çaldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesi sunan Gümüş, sorumluların tespit edilmesini ve mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Gamze Çevrim

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