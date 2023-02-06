Borsada 8 hissede işlemler deprem dolayısıyla askıya alındı

Borsa İstanbul, deprem bölgesinde bulunan 8 şirketin hisselerinde işlemlerin geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada deprem bölgesinde bulunan 8 şirketin paylarına ait işlem sıralarının, şirketlerin depremden ne şekilde etkilendiklerine ilişkin KAP'ta özel durum açıklaması yapılıncaya kadar durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

Bu şirketler şöyle sıralandı:

SASA Polyester Sanayi (Pay, vadeli işlem sözleşmeleri ve varantlar)

BOSSA Ticaret ve Sanayi İşletmeleri

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret

SANKO Pazarlama İthalat İhracat

HATEKS Hatay Tekstil İşletmeleri

İskenderun Demir ve Çelik

ARSAN Tekstil Ticaret ve Sanayi

RUBENİS Tekstil Sanayi Ticaret

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