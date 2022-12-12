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Borsada artış yüzde 3'e ulaştı

Borsada artış yüzde 3'e ulaştı
Borsada artış yüzde 3'e ulaştı

BİST 100 endeksinde günlük yükseliş yüzde 3’e ulaştı. Endeks 5.164, 37 puandan işlem görüyor.

Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi haftaya yükselişle başladı. Haftanın ilk işlem gününe yüzde 1,04 artışla 5.057,53 puandan başlayan endeks, yükselişine devam etti. Endeks yüzde 3 artışla 5.164,37 puana ulaştı.
BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 3,08 artarak 5.005,30 puanla tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirirken, endeksin haftalık bazdaki kazancı yüzde 0,85 oldu.

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