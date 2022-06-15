İhlas Haber Ajansı

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Borsada halka arzlar artmaya devam ediyor

Borsada halka arzlar artmaya devam ediyor
Borsada halka arzlar artmaya devam ediyor

Hassas döküm alanında faaliyet gösteren Makim Makina, borsada işlem görmeye başlayacak.

Borsada halka arzlar devam ediyor. Hassas döküm alanında faaliyetleri bulunan Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. MAKIM koduyla Borsa İstanbul'da 17 Haziran itibarıyla işlem görmeye başlayacak. Hisselerinin yüzde 32,14'ü halka arz olunan şirket, 8,80 TL fiyattan sabit fiyat yöntemiyle yatırımcılara sunuldu. Yurt içi bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 4,76 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ise nihai tahsisat tutarının yaklaşık 6,33 katı talep geldi.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Tacettin İleri, halka arzın başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek, “Bu süreçte şirketimize, bize inanan ve büyüme yolculuğumuzda bizimle olmayı seçen, şirketimizin ortağı olmayı tercih eden tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederim. Bundan sonraki her sürecimizde değerli yatırımcılarımızın bize verdiği güçle şirketimizi daha da ileriye taşıyacağız” dedi.

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