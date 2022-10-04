İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Borsada manipülasyon yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Borsada manipülasyon yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
Borsada manipülasyon yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli 4 ilde “borsada manipülasyon” soruşturmasına ilişkin operasyonda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılar, hisselerde manipülasyon yaparak büyük vurgun gerçekleştirmekle suçlanıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Borsa İstanbul'da manipülasyon yaparak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 10 kişinin yakalanması için çalışma başlatmış, yürütülen soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz Pazar günü İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir'de 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında Mehmet Akdere ile T.K. (23), E.K. (54), N.K.K. (44), A.C.T. (55), B.A. (45), H.G. (65) ve B.A. (23) isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Sadık Kahraman

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.