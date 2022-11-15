Borsadan yüksek kazanç vaadiyle 2.5 milyonluk vurgun: 130'u aşkın mağdur var

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan verdikleri vaatlerle dolandırıcılık yapan zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede İzmir polisi, sosyal medya hesaplarını ele geçirerek borsa yatırımlarıyla ilgili paylaşımlar yapan, akabinde hesaplarda ekli kişilerin güvenini sağlayarak dolandıran şebekeye yönelik 16 Eylül 2022 tarihinde operasyon yapmış ve 19 kişiyi yakalamıştı.

10 ilde ikinci dalga operasyon: 17 kişi daha yakalandı

Ekipler, gözaltındaki kişilerin ifadeleri, operasyonda ele geçirilen belgelerin incelenmesi doğrultusunda yeni bir çalışma yürüttü.

Şüphelilerin birlikte hareket ettiği değerlendirilen 20 şüpheli şahıs daha tespit edilirken; İzmir, Mersin, Trabzon, Gümüşhane, Hatay, Adana, Van, Batman, Diyarbakır, Mardin olmak üzere 10 ilde operasyonun düğmesine basıldı. Operasyonda, şebekeden 17 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.

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