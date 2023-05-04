Borusan Holding 2022 yılında 106 milyar TL ciroya ulaştı

2022 yılı sonuçlarını açıklayan Borusan Holding, bir önceki yıla kıyasla Grubun finansallarını güçlendirmeye devam etti. 2022 faaliyet döneminde 106 milyar TL ciroya ulaşan Borusan'ın FAVÖK'ü ise 14 milyar TL oldu.

Borusan Holding yatırımlarla büyümeyi hedefliyor. Borusan Grup CEO'su Erkan Kafadar, 2022 yılını başarılı sonuçlarla geçirdiklerini ifade ederken, büyümeye odaklandıkları bir yıl olduğunu belirtti. Tüm Grup şirketlerinde önemli adımlar attıklarının altını çizen Kafadar, Borusan'ı 200 yıl sonrasına taşıyacak stratejik plan üzerinde çalıştıklarını söyledi. Kafadar, “Büyüme yaklaşımımızda belirlediğimiz 4 odak alan olan temel faaliyet alanlarını dönüştürüp geliştirme, yakın faaliyet alanlarında büyüme, yeni faaliyet alanlarına açılma ve kurumsal girişim sermayesi ile değer oluşturma başlıklarımızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” Borusan olarak 2025 yılına kadar 39 milyar TL tutarında bir yatırım planı olduğunu belirten Kafadar önümüzdeki dönem önceliğinin karlı büyüme olduğunun altını çizdi: “Faaliyet gösterdiğimiz iş alanlarına bakıldığında 2025 yılına kadar üretime 23,1 milyar TL, enerji sektörüne 5,9 milyar TL, lojistik sektörüne 2,8 milyar TL, makine ve güç sistemlerine 2,3 milyar TL ve otomotive 4,9 milyar TL yatırım yapmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Büyüme Stratejisi

Sürdürülebilir büyüme stratejisi kapsamında hedef ve potansiyel pazarlarda iddiasını artıracak tüm fırsatları değerlendirmeye devam eden Borusan, Grup şirketleri ile yaptığı yatırımlarla büyümeye devam ediyor.

Şirket yetkililerinden alınan bilgilere göre; 162 milyon Amerikan dolarlık işlem ile Berg Pipe satın alımını gerçekleştiren Borusan Mannesmann, ABD'deki tesis sayısını 4'e çıkarırken şirketin ABD'de toplam üretim kapasitesi 1 milyon tona, ABD cirosunu ise yaklaşık 1 milyar dolara ulaştıracak.

Romanya'da da yaklaşık 15 milyon euro yatırım ile yeni tesis kurmaya hazırlanan Borusan Mannesmann, Doğu Avrupa'daki konumunu güçlendirecek yeni yatırımı ile otomotiv sektörüne hizmet verecek.

Avrupa Yeşil Mutabakatı uyum çalışmaları kapsamında enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmek için çalışan Borçelik, 500 bin tonluk ağırlıklı otomotive yönelik bir galvaniz tesisi kurmayı planlıyor. Böylelikle büyüyen otomotiv ve beyaz eşya sektöründeki pazar payını artırmayı da hedefliyor.

Yenilenebilir enerji alanında yatırımlar devam ediyor

Yenilenebilir enerji alanında önemli adımlar atan Borusan EnBW Enerji, yatırım planı kapsamında Balabanlı RES tesisinin 36 MW kapasite artışı projesi ve 80 MW Pelit RES projeleri ile Saros RES içerisinde devreye alınacak tesisi hibrit santrale dönüştürecek 94 MW'lık güneş enerji santralinin geliştirme çalışmaları devam ediyor. Böylelikle Saros RES, Türkiye'nin en büyük RES-GES hibrit tesisi olacak.

Borusan EnBW Enerji ayrıca Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan elektrikli araç Şarj Ağı İşletmeci lisansını alırken hızlı şarj ağı kurma çalışmaları yapıyor. Müşterilerine tamamen temiz, hızlı ve son teknolojik standartlarda yapılandırılmış, kullanıcı dostu nitelikte kusursuz bir şarj deneyimi yaşatmayı amaçlayan Borusan EnBW Enerji'nin 7 bin hizmet noktası ile sektörde yaygın hızlı şarj ağına sahip, etkin işletmecilerinden biri olma hedefi bulunuyor.

İklim, insan ve inovasyon odak alanlarındaki 2030 hedefleri

2020 yılında sürdürülebilirlik çalışmalarını iş stratejisiyle entegre eden Borusan; iklim, insan ve inovasyon odak alanlarındaki bütünleyici çalışmalarını sürdürmeye hedefliyor.

Şirket sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmaları da kamuoyuyla paylaştı. Bu bilgiler ışığında 2022 yılında sürdürülebilirlik çalışmalarının iklim odağında 1,1 milyon ton karbon salınımını önleyen Borusan'ın, 130 bin ton atığı ve 350 bin ton suyu geri kazandığı belirtildi. Ayrıca paydaşlar ve tedarikçiler nezdinde sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırmak amacıyla sürdürülebilir satın alma politikasını hayata geçirdi.

İnsan başlığında 24 toplumsal katkı projesini gerçekleştiren Borusan, 3 bin 771 öğrenciye destek sağladı. Grup, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında hayata geçirdiği çalışmaları paydaşlarının hayatlarına nasıl dokunduğunu ilham verici hikayelerle Eşitliğe Adanmış 10 Yıl kitabında yayınladı. Ayrıca Borusan Eşitlik okulunu hayata geçirdi. Borusan bir yandan da Grubu geleceğe taşıyacak kurum kültürünün dönüşümüne odaklanıyor.

İnovasyon başlığında 2022'de 62 robotik süreç optimizasyon projesi yürüten ve 26 patent başvurusu yapan Borusan, 126 milyon dolardan fazla maliyet faydası sağladı. Grup ayrıca 2023 yılında dijital alanda 1,3 milyar TL yatırım planlıyor. Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı ile sosyal etki ve sürdürülebilirlik öncelikleri ile paralel, toplumsal meselelerde sürdürülebilir ve inovatif çözüm potansiyeli yüksek projeleri destekleniyor.

Sürdürülebilirlik çalışmaları için 2,2 milyar TL yeşil finansman da sağlayan Grup şirketleri bu sayede adımlarını daha hızlı atabiliyor. Borusan EnBW Enerji, aldığı yeşil kredi desteğini yenilenebilir enerji yatırımları ve yeni iş alanları için kullanacak. Borusan Cat Kazakistan ise, EBRD'den kredi sağlarken, bu sayede döngüsel ekonomi kapsamında verimli kaynak yönetimini sağlayacak. Borusan EnBW Enerji de EBRD'den aldığı finansman desteğini yeni iş alanlarının yanı sıra yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımlara hız kazandıracak ve sektörde çalışan açığını kapatmaya ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik adımlar atmaya yönlendirecek. Borusan Otomotiv Grubu ise aldığı yeşil finansman kredisini elektrikli ve hibrit otomobillerin finansmanında kullanacak.

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